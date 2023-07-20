Найкращий кабачковий гарнір: пікантні мариновані кабачки за секретним рецептом

Фантастично простий рецепт

У липні активно триває сезон кабачків, а це означає, що ці корисні овочі входять до складу більшості страв. Якщо ви вже готували смачний кабачковий пиріг, зверніть увагу на цей рецепт маринованих кабачків.

Як їх готувати, розповіли на theLime. Рецепт фантастично простий, одразу готуйте багато, адже першу порцію з’їсте моментально.

Інгредієнти:

кабачки — 1 кг

сіль — 1 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

сік лимона — 0,5 шт.

часник — 5-6 зубчиків

перець чорний мелений, петрушка, олія — до смаку

Спосіб приготування:

Кабачки промиваємо у проточній воді. Нарізаємо їх будь-яким зручним для вас способом. Підійдуть кільця, півкільця, слайси, брусочки тощо. Перекладаємо нарізані кабачки в харчовий контейнер чи поліетиленовий пакет. Петрушку промиваємо в проточній воді. Викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники — повинна увібратися зайва волога. Потім подрібнюємо ножем. Часник чистимо і подрібнюємо у будь-який спосіб. Вичавлюємо сік з лимона, додаємо його до кабачків разом зі спеціями та часником. Петрушку можна додати відразу або посипати вже при подачі. За бажанням також можна додати трохи олії. Перемішуємо всі інгредієнти та ставимо маринуватися в холодильник на 6 годин. Періодично перемішуємо, щоб кабачки рівномірно промаринувалися.

Коли час маринування сплине, можна подавати мариновані кабачки до будь-яких страв як гарнір або як салат. Особливо смачно буде їсти їх із соковитими котлетами.