Повноцінна кабачкова страва за лічені хвилини: рецепт пирога на всю сім'ю
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Цей пиріг може бути як гарніром, так і самостійною стравою
Прості смачні запіканки влітку рятують кулінарів від довгого стояння біля плити. Якщо ви вже готували смачну запіканку з локшиною та курячими сердечками, зверніть увагу на цей рецепт овочевого пирога.
Страва, рецептом якої поділились на порталі SHUBA, може бути як смачним гарніром, так і самостійним перекусом. Якщо ви шукаєте смачний спосіб приготувати кабачки, то цей пиріг — те, що вам потрібно.
Інгредієнти:
- Кабачки — 1 шт.
- Борошно пшеничне — 130 г
- Сир твердий — 100 г
- Цибуля — 1 шт.
- Яйця курячі — 2 шт.
- Олія соняшникова — 50 мл
- Розпушувач — 12 г
- Сіль, перець, зелень — до смаку
Спосіб приготування:
- Кабачок помийте і натріть на грубій терці. Цибулю очистіть і теж натріть до кабачка. Додайте борошно, розпушувач і подрібнену зелень.
- Окремо збийте яйця в круту піну, влийте до них олію і знову збийте. З’єднайте кабачкову масу з яєчною, додайте тертий сир, сіль, перець і перемішайте.
- Вилийте тісто у форму, застелену змащеним олією пергаментом. Запікайте 40 хвилин при температурі 180°C до зарум’янення.
Цей пиріг можна зберігати у холодильнику до чотирьох днів, а залишки легко розігріти у мікрохвильовці чи на сковороді. Також ми розповідали, як приготувати іспанський картопляний омлет.