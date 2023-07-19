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Повноцінна кабачкова страва за лічені хвилини: рецепт пирога на всю сім'ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант приготування кабачків
Чудовий варіант приготування кабачків. Фото shuba.life

Цей пиріг може бути як гарніром, так і самостійною стравою

Прості смачні запіканки влітку рятують кулінарів від довгого стояння біля плити. Якщо ви вже готували смачну запіканку з локшиною та курячими сердечками, зверніть увагу на цей рецепт овочевого пирога.

Страва, рецептом якої поділились на порталі SHUBA, може бути як смачним гарніром, так і самостійним перекусом. Якщо ви шукаєте смачний спосіб приготувати кабачки, то цей пиріг — те, що вам потрібно.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 1 шт.
  • Борошно пшеничне — 130 г
  • Сир твердий — 100 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Олія соняшникова — 50 мл
  • Розпушувач — 12 г
  • Сіль, перець, зелень — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Кабачок помийте і натріть на грубій терці. Цибулю очистіть і теж натріть до кабачка. Додайте борошно, розпушувач і подрібнену зелень.
  2. Окремо збийте яйця в круту піну, влийте до них олію і знову збийте. З’єднайте кабачкову масу з яєчною, додайте тертий сир, сіль, перець і перемішайте.
  3. Вилийте тісто у форму, застелену змащеним олією пергаментом. Запікайте 40 хвилин при температурі 180°C до зарум’янення.

Цей пиріг можна зберігати у холодильнику до чотирьох днів, а залишки легко розігріти у мікрохвильовці чи на сковороді. Також ми розповідали, як приготувати іспанський картопляний омлет.

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