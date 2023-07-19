Як смачно засолити помідори: хитрощі, про які не хочуть говорити кухарі

Секрети, за допомогою яких ваші помідори будуть ще смачнішими

Домашні соління — одна з головних страв на столах багатьох сімей. Їх рецептів неймовірна безліч, і у кожного кулінара свій секрет приготування смакоти.

При засолюванні помідор існує відразу кілька основних правил, яких варто дотримуватися. Разом із "Главредом" ними та поділимося

Як смачно засолити помідори

Основне правило при засолюванні помідорів — це вибір відповідних томатів, які не повинні бути переспів або зіпсовані. У цьому питанні є ще одна важлива умова – підготовка розсолу та добір необхідних інгредієнтів.

Порядок засолювання помідорів:

у чистій воді розмішайте цукор та сіль, додайте спеції та прянощі (лавровий лист, перець горошком та корінь хрону);

додайте інгредієнти у воду і закип’ятіть її, розсолом, що вийшов, залийте помідори і накрийте кришкою;

відправте томати настоятися і просолитися протягом декількох днів при кімнатній температурі, після чого сховайте закуску в холодильник.

Скільки потрібно солити помідори

Щоб солоні помідори вийшли смачними, потрібно дотримуватись певних тимчасових правил. Банки з помідорами слід прикрити капроновими кришками та залишити наполягати протягом 4-7 днів при кімнатній температурі. Ви можете визначити готовність помідорів по помутнінню розсолу і після цього можна прибирати їх в холодильник або льох.

Необхідний час для стерилізації помідорів:

для банок об’ємом 3 л потрібно 25 хвилин;

об’ємом 1 л — 15 хвилин;

0,5 л — 10 хвилин.

Час стерилізації звітує з моменту закипання рідини, а після закінчення банки з помідорами закочують і струшують. Потім закочені банки з помідорами ставлять кришкою донизу, вкривають пледом або ковдрою та охолоджують у темному місці.

Як смачно приготувати малосольні помідори

Перед приготуванням помідори слід ретельно промийте, просушіть, видаліть плодоніжки, а з протилежного боку нанесіть невеликі хрестоподібні надрізи. Помідори покладіть у поліетиленовий пакет і додайте сіль, цукор, дрібно нарізаний часник та зелень (кріп, петрушку, базилік).

Пакет ретельно запечатайте та акуратно перемішайте його вміст, після чого помістіть його у другий пакет і складіть у каструлю або іншу зручну ємність. Дайте настоятися помідорам 2-3 дні при кімнатній температурі, після чого перекладіть томати в посуд або контейнер і сховайте в холодильник.

Подавайте такі помідори до улюблених м’ясних страв. Смачного!