Від кабачкових кексів за цим рецептом ви не відірвете навіть дітей
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З цим рецептом впораються навіть діти!
Кабачки можна використовувати не тільки для приготування неперевершених закусок, ікри, але й для гарної випічки. Наприклад, з кабачків виходять просто фантастичні овочеві кекси.
Такий рецепт від "1 хвилина" – чудова можливість нагодувати дітей такими корисними кабачками. Смачна та поживна страва готується дуже просто з мінімуму інгредієнтів. Результат сподобається всій родині.
Як приготувати кекси з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- сир твердий – 50 г;
- молоко – 50 мл;
- манка – 3 ст. л.;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — 1 ст. л.;
- кріп, петрушка – 1 пучок;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль — 1 щіпка.
Спосіб приготування:
- Дрібно поріжте кріп та петрушку. Сир натріть на дрібній тертці. В окремому посуді добре збийте яйця міксером.
- Молодий кабачок натріть на тертці, посипте сіллю і залиште, щоб сіль пустила. Відіжміть масу руками від зайвого соку і покладіть у миску.
- Додайте до кабачків манку та молоко. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
- У посуд з кабачками та манкою додайте порізану зелень, перемішайте.
- До кабачків додайте натертий сир, збиті яйця та олію, знову все перемішайте.
- Змішайте борошно і розпушувач, додайте в кабачкову масу, перемішайте. Тісто готове.
- Форми для кексів добре змастіть олією. Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Заповніть форму кексів рівномірно кабачковим тестом і поставте в духовку на 20 хвилин випікатися.
Соус тартар буде чудовим доповненням до таких кабачкових кексів. Смачного!