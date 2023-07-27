Рус

Від кабачкових кексів за цим рецептом ви не відірвете навіть дітей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мегасмакота із кабачків
Мегасмакота із кабачків. Фото odnaminyta.com

З цим рецептом впораються навіть діти!

Кабачки можна використовувати не тільки для приготування неперевершених закусок, ікри, але й для гарної випічки. Наприклад, з кабачків виходять просто фантастичні овочеві кекси.

Такий рецепт від "1 хвилина" – чудова можливість нагодувати дітей такими корисними кабачками. Смачна та поживна страва готується дуже просто з мінімуму інгредієнтів. Результат сподобається всій родині.

Як приготувати кекси з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • сир твердий – 50 г;
  • молоко – 50 мл;
  • манка – 3 ст. л.;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — 1 ст. л.;
  • кріп, петрушка – 1 пучок;
  • олія – 2 ст. л.;
  • сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно поріжте кріп та петрушку. Сир натріть на дрібній тертці. В окремому посуді добре збийте яйця міксером.
  2. Молодий кабачок натріть на тертці, посипте сіллю і залиште, щоб сіль пустила. Відіжміть масу руками від зайвого соку і покладіть у миску.
  3. Додайте до кабачків манку та молоко. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
  4. У посуд з кабачками та манкою додайте порізану зелень, перемішайте.
  5. До кабачків додайте натертий сир, збиті яйця та олію, знову все перемішайте.
  6. Змішайте борошно і розпушувач, додайте в кабачкову масу, перемішайте. Тісто готове.
  7. Форми для кексів добре змастіть олією. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  8. Заповніть форму кексів рівномірно кабачковим тестом і поставте в духовку на 20 хвилин випікатися.

Соус тартар буде чудовим доповненням до таких кабачкових кексів. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома