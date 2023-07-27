Від кабачкових кексів за цим рецептом ви не відірвете навіть дітей

З цим рецептом впораються навіть діти!

Кабачки можна використовувати не тільки для приготування неперевершених закусок, ікри, але й для гарної випічки. Наприклад, з кабачків виходять просто фантастичні овочеві кекси.

Такий рецепт від "1 хвилина" – чудова можливість нагодувати дітей такими корисними кабачками. Смачна та поживна страва готується дуже просто з мінімуму інгредієнтів. Результат сподобається всій родині.

Як приготувати кекси з кабачків

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

сир твердий – 50 г;

молоко – 50 мл;

манка – 3 ст. л.;

борошно — 70 г;

розпушувач — 1 ст. л.;

кріп, петрушка – 1 пучок;

олія – 2 ст. л.;

сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

Дрібно поріжте кріп та петрушку. Сир натріть на дрібній тертці. В окремому посуді добре збийте яйця міксером. Молодий кабачок натріть на тертці, посипте сіллю і залиште, щоб сіль пустила. Відіжміть масу руками від зайвого соку і покладіть у миску. Додайте до кабачків манку та молоко. Ретельно перемішайте до однорідної маси. У посуд з кабачками та манкою додайте порізану зелень, перемішайте. До кабачків додайте натертий сир, збиті яйця та олію, знову все перемішайте. Змішайте борошно і розпушувач, додайте в кабачкову масу, перемішайте. Тісто готове. Форми для кексів добре змастіть олією. Духовку розігрійте до 180 градусів. Заповніть форму кексів рівномірно кабачковим тестом і поставте в духовку на 20 хвилин випікатися.

Соус тартар буде чудовим доповненням до таких кабачкових кексів. Смачного!