Усі подумають, що це м’ясо: приголомшливий рецепт кабачків у клярі

Приголомшливе частування і для святкового столу, і для сімейних посиденьок

Кабачок – король серед овочів. Хоч овоч і не відрізняється яскравим смаком, але страви з ним виходять незабутніми. Чого варті лише кабачкові млинці чи овочева запіканка – пальчики оближеш!

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ці овочі не менш смачно. Коли гості будуть їсти кабачки у клярі із сиром, то вирішать, що це м’ясо. Рецепт від "Мета" не потребує якихось особливих навичок, але результат вас точно здивує!

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

кабачок — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

сухарі панірувальні — 100 г;

борошно пшеничне — 50 г;

яйце куряче — 4 шт.;

петрушка сушена – 1 ч.л;

паприка – 1 ч.л;

міль, мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

На кожному кабачку зробіть вилкою кілька поздовжніх смуг, наріжте їх середніми шматочками і викладіть у глибокий посуд. Посоліть, поперчіть і дайте постояти 25-30 хвилин. Натертий твердий сир змішайте з паприкою і яйцями. В іншому посуді з’єднайте борошно та панірувальні сухарі. Кожен шматочок кабачка опускайте в суміш яєць, сиру та приправ, а потім вмочуйте в паніруванні. Змастіть сковороду олією і розігрійте. Обсмажуйте кожен шматочок по обидва боки близько 5 хвилин.

Подавайте кабачки з домашнім соусом. Смачного!