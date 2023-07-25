Рус

Усі подумають, що це м’ясо: приголомшливий рецепт кабачків у клярі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кабачки в клярі нікого не залишать байдужими
Кабачки в клярі нікого не залишать байдужими. Фото Meta.ua

Приголомшливе частування і для святкового столу, і для сімейних посиденьок

Кабачок – король серед овочів. Хоч овоч і не відрізняється яскравим смаком, але страви з ним виходять незабутніми. Чого варті лише кабачкові млинці чи овочева запіканка – пальчики оближеш!

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ці овочі не менш смачно. Коли гості будуть їсти кабачки у клярі із сиром, то вирішать, що це м’ясо. Рецепт від "Мета" не потребує якихось особливих навичок, але результат вас точно здивує!

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

  • кабачок — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • сухарі панірувальні — 100 г;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • яйце куряче — 4 шт.;
  • петрушка сушена – 1 ч.л;
  • паприка – 1 ч.л;
  • міль, мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. На кожному кабачку зробіть вилкою кілька поздовжніх смуг, наріжте їх середніми шматочками і викладіть у глибокий посуд. Посоліть, поперчіть і дайте постояти 25-30 хвилин.
  2. Натертий твердий сир змішайте з паприкою і яйцями.
  3. В іншому посуді з’єднайте борошно та панірувальні сухарі.
  4. Кожен шматочок кабачка опускайте в суміш яєць, сиру та приправ, а потім вмочуйте в паніруванні.
  5. Змастіть сковороду олією і розігрійте.
  6. Обсмажуйте кожен шматочок по обидва боки близько 5 хвилин.

Подавайте кабачки з домашнім соусом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома