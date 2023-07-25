Усі подумають, що це м’ясо: приголомшливий рецепт кабачків у клярі
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Приголомшливе частування і для святкового столу, і для сімейних посиденьок
Кабачок – король серед овочів. Хоч овоч і не відрізняється яскравим смаком, але страви з ним виходять незабутніми. Чого варті лише кабачкові млинці чи овочева запіканка – пальчики оближеш!
Сьогодні ми пропонуємо приготувати ці овочі не менш смачно. Коли гості будуть їсти кабачки у клярі із сиром, то вирішать, що це м’ясо. Рецепт від "Мета" не потребує якихось особливих навичок, але результат вас точно здивує!
Як приготувати кабачки в клярі
Інгредієнти:
- кабачок — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- сухарі панірувальні — 100 г;
- борошно пшеничне — 50 г;
- яйце куряче — 4 шт.;
- петрушка сушена – 1 ч.л;
- паприка – 1 ч.л;
- міль, мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- На кожному кабачку зробіть вилкою кілька поздовжніх смуг, наріжте їх середніми шматочками і викладіть у глибокий посуд. Посоліть, поперчіть і дайте постояти 25-30 хвилин.
- Натертий твердий сир змішайте з паприкою і яйцями.
- В іншому посуді з’єднайте борошно та панірувальні сухарі.
- Кожен шматочок кабачка опускайте в суміш яєць, сиру та приправ, а потім вмочуйте в паніруванні.
- Змастіть сковороду олією і розігрійте.
- Обсмажуйте кожен шматочок по обидва боки близько 5 хвилин.
Подавайте кабачки з домашнім соусом. Смачного!