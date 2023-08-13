Кабачки плодоноситимуть до осені: чим їх підгодувати

Не забувайте про удобрення кабачків

З такого популярного овочу, як кабачок, можна приготувати чимало сезонних страв. Щоб культура продовжувала плодоносити аж до осені, досвідчені городники радять підгодовувати рослину.

Для продовження плодоношення кабачки удобрюють двома саморобними засобами. Про це розповідає Ukr.media.

Перше підживлення для кабачків складається з молока та йоду. Таким розчином часто удобрюють томати, але не всі дачники знають про користь засобу для вищезгаданого овочу. Щоб приготувати добриво, потрібно просто змішати 1 л молока, 30 крапель йоду і 10 л води. Отриманою рідиною обприскуйте грядки з кабачками.

Другий варіант корисного добрива також допоможе кабачкам не зупиняти плодоношення до осені. Ключовий інгредієнт – нашатирний спирт. Для приготування підживлення використовуйте 10 л води та 100 мл нашатирю. Змішайте інгредієнти і розчином, що вийшов, поливайте кабачки під корінь.

Раніше "Телеграф" розповідав про вирішення поширеної проблеми, з якою стикаються дачники під час вирощування кабачків. Якщо овоч почав гнити прямо на грядці, це легко виправити.