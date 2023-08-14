Чем подкормить кабачки в августе: всего 2 ингредиента и будут расти до осени

Дачники со стажем используют смесь на основе молока и йода

Кабачок является одной из самых популярных сельскохозяйственных культур, которые на своих участках выращивают дачники. Это довольно неприхотливое растение, но и оно нуждается в уходе и подкормке, чтобы собрать хороший урожай и законсервировать вкуснейший салат на зиму.

Как пишет Ukr.Media, кабачок хорошо плодоносит. Даже малоопытные огородники могут собирать урожай еще осенью, вплоть до конца сентября.

Чем полить кабачки для хорошего урожая

Какие удобрения любят кабачки — можно использовать в виде подкормки нашатырный спирт. Он хорошо влияет на развитие растений, помогает наращивать зеленую массу и противостоять заболеваниям. Для приготовления раствора 10 л воды смешивают со 100 мл нашатыря, затем поливают растения под корень.

Некоторые дачники со стажем используют смесь на основе молока и йода. Как правило, ее часто применяют для обработки томатных кустов, чтобы предотвратить развитие фитофтороза — опасного грибкового заболевания. Но на эту подкормку хорошо реагируют и кабачки.

Для приготовления рабочего раствора потребуется:

Молоко – 1 л.

Йод – 30 капель.

Вода – 10 л.

Все ингредиенты нужно смешать, затем опрыскать растения.

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