Ни дня без кабачков до следующего сезона: деликатес, который будете есть банками

Банки с этим салатом прячьте, иначе съедят все до первых морозов

Если вы уже закрыли несколько баночек аджики из кабачков и помидоров, мы вам предлагаем еще один рецепт. Не избегайте его — ведь из простых ингредиентов и без стерилизации у вас получится прекрасное блюдо на зиму!

Такие кабачки с чесноком в томатном соке от "Бабусиних рецептів" получается настолько вкусным, что вряд ли он достоит до первых дней зимы. Поэтому берите продукты и идите готовить двойную порцию!

Как приготовить кабачки с чесноком в томатном соусе

Ингредиенты:

кабачок – 1,5 кг;

томатный сок – 2 л;

чеснок – 6 зуб.;

соль – 3 ст. л.;

перец душистый – 6 шт.;

укроп – по вкусу;

лавровый лист – 3 шт.;

сахар – 6 ст. л.;

уксус – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Молодые кабачки разрежьте на четыре части, удалите семена, измельчите на кусочки. В каждую банку положите веточку укропа, лавровый лист, по 2 зубчика чеснока и по 3 горошины перца. Выложите кабачки, залейте крутым кипятком и накройте крышками. Размельченные в мясорубке помидоры вылейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Снимите с огня через 20 минут, добавьте уксус и тщательно перемешайте. С банок слейте воду, добавьте томатный маринад. Закройте стерилизованными крышками и поместите под теплое покрывало до полного остывания. Храните банки в прохладном месте.

Приготовьте к таким кабачкам картофельное пюре или мясо по любимому рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!