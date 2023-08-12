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Ни дня без кабачков до следующего сезона: деликатес, который будете есть банками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Без таких кабачков с чесноком в томатном соусе не обойдется ни один обед
Без таких кабачков с чесноком в томатном соусе не обойдется ни один обед. Фото babusyni-retsepty

Банки с этим салатом прячьте, иначе съедят все до первых морозов

Если вы уже закрыли несколько баночек аджики из кабачков и помидоров, мы вам предлагаем еще один рецепт. Не избегайте его — ведь из простых ингредиентов и без стерилизации у вас получится прекрасное блюдо на зиму!

Такие кабачки с чесноком в томатном соке от "Бабусиних рецептів" получается настолько вкусным, что вряд ли он достоит до первых дней зимы. Поэтому берите продукты и идите готовить двойную порцию!

Как приготовить кабачки с чесноком в томатном соусе

Ингредиенты:

  • кабачок – 1,5 кг;
  • томатный сок – 2 л;
  • чеснок – 6 зуб.;
  • соль – 3 ст. л.;
  • перец душистый – 6 шт.;
  • укроп – по вкусу;
  • лавровый лист – 3 шт.;
  • сахар – 6 ст. л.;
  • уксус – 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки разрежьте на четыре части, удалите семена, измельчите на кусочки.
  2. В каждую банку положите веточку укропа, лавровый лист, по 2 зубчика чеснока и по 3 горошины перца. Выложите кабачки, залейте крутым кипятком и накройте крышками.
  3. Размельченные в мясорубке помидоры вылейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Снимите с огня через 20 минут, добавьте уксус и тщательно перемешайте.
  4. С банок слейте воду, добавьте томатный маринад. Закройте стерилизованными крышками и поместите под теплое покрывало до полного остывания. Храните банки в прохладном месте.

Приготовьте к таким кабачкам картофельное пюре или мясо по любимому рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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