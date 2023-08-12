Ни дня без кабачков до следующего сезона: деликатес, который будете есть банками
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Банки с этим салатом прячьте, иначе съедят все до первых морозов
Если вы уже закрыли несколько баночек аджики из кабачков и помидоров, мы вам предлагаем еще один рецепт. Не избегайте его — ведь из простых ингредиентов и без стерилизации у вас получится прекрасное блюдо на зиму!
Такие кабачки с чесноком в томатном соке от "Бабусиних рецептів" получается настолько вкусным, что вряд ли он достоит до первых дней зимы. Поэтому берите продукты и идите готовить двойную порцию!
Как приготовить кабачки с чесноком в томатном соусе
Ингредиенты:
- кабачок – 1,5 кг;
- томатный сок – 2 л;
- чеснок – 6 зуб.;
- соль – 3 ст. л.;
- перец душистый – 6 шт.;
- укроп – по вкусу;
- лавровый лист – 3 шт.;
- сахар – 6 ст. л.;
- уксус – 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки разрежьте на четыре части, удалите семена, измельчите на кусочки.
- В каждую банку положите веточку укропа, лавровый лист, по 2 зубчика чеснока и по 3 горошины перца. Выложите кабачки, залейте крутым кипятком и накройте крышками.
- Размельченные в мясорубке помидоры вылейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Снимите с огня через 20 минут, добавьте уксус и тщательно перемешайте.
- С банок слейте воду, добавьте томатный маринад. Закройте стерилизованными крышками и поместите под теплое покрывало до полного остывания. Храните банки в прохладном месте.
Приготовьте к таким кабачкам картофельное пюре или мясо по любимому рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!