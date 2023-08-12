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Жодного дня без кабачків до наступного сезону: делікатес, який будете їсти банками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без таких кабачків із часником у томатному соусі не обійдеться жоден обід
Без таких кабачків із часником у томатному соусі не обійдеться жоден обід. Фото babusyni-retsepty

Банки з цим салатом ховайте, інакше з’їдять до перших морозів

Якщо ви вже закрили кілька баночок аджики з кабачків та помідорів, ми вам пропонуємо ще один рецепт. Не уникайте його — адже з простих інгредієнтів і без стерилізації у вас вийде чудова страва на зиму!

Такі кабачки з часником у томатному соку від "Бабусиних рецептів" виходить настільки смачним, що навряд чи він вартий до перших днів зими. Тому беріть продукти та йдіть готувати подвійну порцію!

Як приготувати кабачки з часником у томатному соусі

Інгредієнти:

  • кабачок – 1,5 кг;
  • томатний сік – 2 л;
  • часник — 6 зуб.;
  • сіль – 3 ст. л.;
  • перець запашний – 6 шт.;
  • кріп — до свого смаку;
  • лавровий лист – 3 шт.;
  • цукор – 6 ст. л.;
  • оцет – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Молоді кабачки розріжте на чотири частини, видаліть насіння, подрібніть на шматочки.
  2. У кожну банку покладіть гілочку кропу, лавровий лист, по 2 зубчики часнику та по 3 горошини перцю. Викладіть кабачки, залийте окропом і накрийте кришками.
  3. Подрібнені в м’ясорубці помідори вилийте в каструлю, додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню за 20 хвилин, додайте оцет і ретельно перемішайте.
  4. З банок злийте воду, додайте томатний маринад. Закрийте стерилізованими кришками та помістіть під тепле покривало до повного остигання. Зберігайте банки у прохолодному місці.

Приготуйте до таких кабачків картопляне пюре або м’ясо за улюбленим рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Заготівля #Готуємо вдома