Жодного дня без кабачків до наступного сезону: делікатес, який будете їсти банками

Банки з цим салатом ховайте, інакше з’їдять до перших морозів

Якщо ви вже закрили кілька баночок аджики з кабачків та помідорів, ми вам пропонуємо ще один рецепт. Не уникайте його — адже з простих інгредієнтів і без стерилізації у вас вийде чудова страва на зиму!

Такі кабачки з часником у томатному соку від "Бабусиних рецептів" виходить настільки смачним, що навряд чи він вартий до перших днів зими. Тому беріть продукти та йдіть готувати подвійну порцію!

Як приготувати кабачки з часником у томатному соусі

Інгредієнти:

кабачок – 1,5 кг;

томатний сік – 2 л;

часник — 6 зуб.;

сіль – 3 ст. л.;

перець запашний – 6 шт.;

кріп — до свого смаку;

лавровий лист – 3 шт.;

цукор – 6 ст. л.;

оцет – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки розріжте на чотири частини, видаліть насіння, подрібніть на шматочки. У кожну банку покладіть гілочку кропу, лавровий лист, по 2 зубчики часнику та по 3 горошини перцю. Викладіть кабачки, залийте окропом і накрийте кришками. Подрібнені в м’ясорубці помідори вилийте в каструлю, додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню за 20 хвилин, додайте оцет і ретельно перемішайте. З банок злийте воду, додайте томатний маринад. Закрийте стерилізованими кришками та помістіть під тепле покривало до повного остигання. Зберігайте банки у прохолодному місці.

Приготуйте до таких кабачків картопляне пюре або м’ясо за улюбленим рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!