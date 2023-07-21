Ваша зима буде набагато смачнішою з цим рецептом аджики з кабачків та помідорів

Таку закуску ви будете уплітати банками

Традиційна аджика — відмінний додаток до багатьох м’ясних і рибних страв взимку або заправкою для супів або борщів, плову. Традиційно її готують із болгарського перцю та помідорів. Якщо ж закуску зробити на основі кабачків, вона вийде досить легкою, ароматною та ситною та дуже бюджетною.

Приготування такої заготівлі за рецептом "Главреда" займає небагато часу, але насолоджуватися ви будете всю зиму. Попереджаємо: беріть подвійну порцію інгредієнтів — їсти ви будете її відразу банками!

Як приготувати аджику з кабачків з помідорів та кабачків.

Інгредієнти:

кабачки – до 2 кг;

червоний болгарський перець – 2 шт.;

морква — 4 шт.;

часник — до свого смаку;

томатна паста — 150 г;

помідори солодкі — 1 кг;

цукор — 100 гр;

рослинна олія без запаху — 120 мл;

оцет — 80 мл;

сіль.

Спосіб приготування:

Кабачки добре помити, почистити, прибрати насіння і нарізати невеликими кубиками. Моркву почистити та нарізати кубиками. Болгарський перець потрібно очистити від насіння. З помідорів зняти шкірку, нарізати кубиками, перекрутити через м’ясорубку. Відправити всі овочі на аджику у велику каструлю, довести до кипіння та варити на сильному вогні 20 хвилин. Далі додати цукор, томатну пасту, олію, сіль. Зменшити вогонь і після закипання обов’язково перемішати. Через 10 хвилин додати зубчики часнику до свого смаку та гострий перець за бажанням. Далі влити оцет і добре перемішати. Проварити аджику 5 хвилин і дати трохи постояти на плиті, після чого розлити аджику по банках.

Подавайте до м’ясних страв. Аджику також можна використовувати при приготуванні улюбленого борщу.