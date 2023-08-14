Чим підгодувати кабачки в серпні: всього 2 інгредієнти і зростатимуть до осені

Дачники зі стажем використовують суміш на основі молока та йоду

Кабачок є однією із найпопулярніших сільськогосподарських культур, що на своїх ділянках вирощують дачники. Це досить невибаглива рослина, але й вона потребує догляду та підживлення, щоб зібрати хороший урожай і законсервувати смачний салат на зиму.

Як пише Ukr.Media, кабачок добре родить. Навіть малодосвідчені городники можуть збирати врожай ще восени, аж до кінця вересня.

Чим полити кабачки для гарного врожаю

Які добрива люблять кабачки — можна використовувати у вигляді підживлення нашатирний спирт. Він добре впливає на розвиток рослин, допомагає нарощувати зелену масу та протистояти захворюванням. Для приготування розчину 10 л води змішують зі 100 мл нашатирю, потім поливають рослини під корінь.

Деякі дачники зі стажем використовують суміш на основі молока та йоду. Її часто застосовують для обробки томатних кущів, щоб запобігти розвитку фітофторозу – небезпечного грибкового захворювання. Але на це підживлення добре реагують і кабачки.

Для приготування робочого розчину потрібні:

Молоко – 1 л.

Йод – 30 крапель.

Вода – 10 л.

Усі інгредієнти слід змішати, потім обприскати рослини.

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