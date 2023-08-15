Даже слабая петуния будет цвести до глубокой осени: вот что с ней нужно сделать
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Процедуру нужно успеть провести до конца августа
Петунию, которая к концу сезона начала слабеть, можно привести в чувства и продлить период ее цветения вплоть до первых заморозков. Для этого нужно обрезать цветок и подкормить специальным составом.
К августу петуния потихоньку отцветает. Поэтому нужно удалить все увядшие цветоносы и семенные коробки, которые забирают жизненные силы у растения. Садовыми ножницами следует укоротить побеги до 20 см. Для того чтобы петуния кустилась сильнее, необходимо регулярно прищипывать верхний побег.
Следующий этап — подкормка цветка комплексным удобрением. Удобрение можно вносить методом полива, либо опрыскать петунию. Спустя сутки нужно подпитать петунию янтарной кислотой (3 грамма препарата на 1 литр чистой воды).
Также не забывайте, что петуниям для обильного цветения нужно получать большое количество солнечных лучей. Поэтому горшки и грядки с петуниями должны находиться на солнечной стороне.
Хоть петуния и устойчива к засухе, ее почва все равно должна быть хорошо увлажнена. Поливайте цветок хорошо отстоянной водой и следите, чтобы она не попадала на бутоны.
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