Навіть слабка петунія квітнутиме до глибокої осені: ось що з нею потрібно зробити

Процедуру потрібно встигнути провести до кінця серпня

Петунію, яка до кінця сезону почала слабшати, можна привести до тями й продовжити період її цвітіння аж до перших заморозків. Для цього потрібно обрізати квітку та підгодувати спеціальним добривом.

До серпня петунія потихеньку відцвітає. Тому потрібно видалити всі зів’ялі квітконоси та насіннєві коробки, які забирають життєві сили у рослини. Садовими ножицями слід укоротити пагони до 20 см. Для того, щоб петунія кущилася сильніше, необхідно регулярно прищипувати верхній пагін.

Наступний етап — підживлення квітки комплексним добривом. Добриво можна вносити шляхом поливу, або обприскати петунію.Ще через добу потрібно підживити петунію янтарною кислотою (3 г препарату на 1 літр чистої води).

Також не забувайте, що петунії для рясного цвітіння потрібно отримувати велику кількість сонячних променів. Тому горщики та грядки з петуніями повинні знаходитися на сонячному боці.

Хоча петунія і стійка до посухи, її ґрунт все одно повинен бути добре зволожений. Поливайте квітку добре відстояною водою і стежте, щоб вона не потрапляла на бутони.

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