Что делать, чтобы помидоры быстрее краснели и стали слаще: волшебная подкормка

Подкормите их, и они вмиг покраснеют и даже станут слаще

Выращивание помидоров на огороде требует внимания и заботы на каждом этапе, от момента подготовки почвы до сбора урожая. Правильный полив, подвязка, удаление лишних побегов и защита от вредителей — все это вы делали, а плоды уже не растут, но все равно остаются зелеными?

Как информирует Ukr.Media, в этом случае томатные кусты нужно подкормить. В качестве бонуса помидоры будут намного слаще.

Что нужно сделать чтобы помидоры покраснели — всего два ингредиента и вода

Вам потребуется:

Сульфат калия — 1 ст. л.

Йод — 1 ч. л.

Вода — 10 л.

Порошок сульфата калия разводим в стакане воды. После того как он полностью растворится, переливаем в ведро с водой (10 л). И после этого добавляем спиртовой раствор йода — из обычного флакончика, приобретенного в аптеке.

Под один куст потребуется один литр раствора. Если земля сухая, перед подкормкой полейте помидоры, почва должна быть влажной. Частота подкормки — один раз на этапе созревания плодов.

Сульфат калия способствует повышению урожайности за счет стимуляции формирования и развития плодов. Также улучшается устойчивость к хранению. Кроме того, калий помогает накапливать сахар и органические кислоты, что улучшает аромат и вкус томатов.

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