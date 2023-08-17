Что делать, чтобы помидоры быстрее краснели и стали слаще: волшебная подкормка
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Подкормите их, и они вмиг покраснеют и даже станут слаще
Выращивание помидоров на огороде требует внимания и заботы на каждом этапе, от момента подготовки почвы до сбора урожая. Правильный полив, подвязка, удаление лишних побегов и защита от вредителей — все это вы делали, а плоды уже не растут, но все равно остаются зелеными?
Как информирует Ukr.Media, в этом случае томатные кусты нужно подкормить. В качестве бонуса помидоры будут намного слаще.
Что нужно сделать чтобы помидоры покраснели — всего два ингредиента и вода
Вам потребуется:
- Сульфат калия — 1 ст. л.
- Йод — 1 ч. л.
- Вода — 10 л.
Порошок сульфата калия разводим в стакане воды. После того как он полностью растворится, переливаем в ведро с водой (10 л). И после этого добавляем спиртовой раствор йода — из обычного флакончика, приобретенного в аптеке.
Под один куст потребуется один литр раствора. Если земля сухая, перед подкормкой полейте помидоры, почва должна быть влажной. Частота подкормки — один раз на этапе созревания плодов.
Сульфат калия способствует повышению урожайности за счет стимуляции формирования и развития плодов. Также улучшается устойчивость к хранению. Кроме того, калий помогает накапливать сахар и органические кислоты, что улучшает аромат и вкус томатов.
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