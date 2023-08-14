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Сделаете только хуже: чем нельзя опрыскивать томаты от фитофторы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Домашние средства могут лишить урожая помидор
Домашние средства могут лишить урожая помидор. Фото freepik.com

Далеко не все натуральные средства эффективны и безопасны в борьбе с болезнями и вредителями

Некоторые дачники стараются не применять на огороде химические средства и заменяют их на натуральные. Но на самом деле не все народные средства безобидны и их тоже нужно применять с умом. Особенно, когда идет речь о средствах против фитофторы.

Есть по меньшей мере три средства, которые не стоит применять на грядках, если вы не хотите попрощаться с урожаем томатов.

Какими средствами нельзя опрыскивать помидоры от фитофторы

Соль. Натрий засаливает грунт и превращает его в солончак. Применение соли может привести к том, что почва станет очень бедной, с дефицитом калия, кальция и других элементов.

Солевой раствор может сжечь листья томатов, после чего куст просто засохнет.

Марганец. В грунте марганца чаще всего достаточно. Внесение этого элемента в малых дозах против фитофторы бессильно. Концентрированный раствор марганца просто сожжет корневую систему и листья томата.

Сода. Большие концентрации соды обожгут листья и корни. Сода может внести дисбаланс элементов питания в почве и убить все полезны элементы.

Ранее "Телеграф" делился эффективным и безопасным методом борьбы с фитофторой на помидорах.

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#Помидоры #Томаты #Огород #Сад и огород