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Зробите тільки гірше: чим не можна обприскувати томати від фітофтори

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Домашні засоби можуть позбавити врожаю помідорів.
Домашні засоби можуть позбавити врожаю помідорів.. Фото freepik.com

Далеко не всі натуральні засоби ефективні та безпечні у боротьбі з хворобами та шкідниками

Деякі дачники намагаються не застосовувати на городі хімічні засоби та замінюють їх на натуральні. Але насправді не всі народні засоби є нешкідливими і їх теж потрібно застосовувати з розумом. Особливо, коли йдеться про засоби проти фітофтори.

Є щонайменше три засоби, які не потрібно застосовувати на грядках, якщо ви не хочете попрощатись з врожаєм томатів.

Якими засобами не можна обприскувати помідори від фітофтори

Сіль. Натрій засолює ґрунт і перетворює його на солончак. Застосування солі може призвести до того, що ґрунт стане дуже бідним, з дефіцитом калію, кальцію та інших елементів.

Сольовий розчин може спалити листя томатів, після чого кущі просто засохнуть.

Марганець. У ґрунті марганцю найчастіше достатньо. Внесення цього елемента в малих дозах проти фітофтори безсиле. Концентрований розчин марганцю просто спалить кореневу систему та листя томату.

Сода. Великі концентрації соди обпалять листя та коріння. Сода може внести дисбаланс елементів живлення у ґрунті та вбити всі корисні елементи.

Раніше "Телеграф" ділився ефективним та безпечним методом боротьби з фітофторою на помідорах.

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#Помідори #Томати #Город #Сад і город