Куда положить зеленые помидоры, чтобы покраснели дома: дозреют очень быстро

Хоть зеленые, хоть красные помидоры не любят слишком низких температур

В середине августа томаты начинают болеть фитофторозом. Поэтому огородники часто снимают плоды еще зелеными и задаются вопросом, куда положить зеленые помидоры на дозревание. Чтобы сорванные зеленые помидоры покраснели, их нужно собирать только тогда, когда они достигнут технической спелости.

Как пишет Ukr.Media, это значит, что плод достиг предельного размера и уже начинает менять цвет. Чтобы зеленые помидоры дозрели дома, их нужно хранить правильно.

Куда положить зеленые помидоры на дозревание — условия

Для скорейшего дозаривания плодов необходимо создать им идеальные условия, которые включают:

температурный режим;

правильное место и тара хранения;

способ укладки.

Хоть зеленые, хоть красные помидоры не любят слишком низких температур. Поэтому идеальное место для хранения томатов — относительно теплое, с температурой до 25 градусов, сухое и темное. В холодильнике помидоры хранить не рекомендуется.

Куда положить дозревать зеленые помидоры — укладывать плоды рекомендуется в ящики с хорошей вентиляцией. Пластиковые контейнеры не подойдут. Слои перекладывают бумагой, чтобы предотвратить переход незамеченной гнили с плода на плод и повреждение соседних томатов плодоножками. Ящики устанавливаются на поддоны или полки.

Также рекомендуется ежедневно проверять зеленые помидоры — дозревание дома в таких условиях происходит в короткие сроки. Созревшие томаты перерабатывают или употребляют просто так.

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