Почернение томатов: чем обработать помидоры, чтобы избавиться от фитофторы

Если опрыскивать растение особыми средствами, то получите роскошный урожай томатов

Одна из распространенных инфекций у томатов – фитофтора. Чтобы плоды не испортились от почернения, их следует защитить проверенными средствами дачников.

Чтобы предотвратить фитофтору на помидорах, обрабатывайте растение самодельными растворами. Об этом рассказывает "Земляк".

Фитофтора у помидоров: способы борьбы

Во-первых, дачники могут обработать томаты чесночным раствором. Для этого 100 г зубчиков чеснока залейте 1 стаканом воды, оставьте на сутки. После процедите, долейте 10 л воды и добавьте 1 г марганцовки. Обрабатывать растение следует раз в 10-12 дней.

Во-вторых, защитить растение от болезней огородникам поможет обычная солома. Просто смешайте 1 кг соломы с 10 л воды, по желанию добавьте немного мочевины. После 3-4 дней настой будет готов, процедите жидкость и опрыскивайте грядки с томатами.

В-третьих, в борьбе с грибком на помидорах пригодится молочная сыворотка. Необходимо разбавить ингредиент водой в равных частях и каждый день проводить обработку культуры.

Зола – еще один способ предотвратить фитофтору на помидорах. Опрыскивание осуществляют трижды: после того, как рассада принялась, перед цветением и до появления завязей. Как приготовить раствор? Высыпьте полведра золы в 10 л воды, оставьте на 2-3. Долейте до полученного настоя 10 л воды и добавьте 20 г жидкого мыла.

Некоторые дачники используют для обработки томатов от грибка навоз. Полкило навоза разводят в ведре воды, после этой смесью опрыскивают растения.

И последний эффективный метод избавления от фитофторы предполагает использование поваренной соли. Стакан соли всыпают в 10 л воды. Таким раствором можно поливать помидоры не чаще одного раза в месяц.

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