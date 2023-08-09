Почорніння томатів: чим обробити помідори, щоб позбавитися фітофтори

Якщо обприскувати рослину особливими засобами, то отримаєте розкішний урожай томатів

Одна з найпоширеніших інфекцій у томатів – фітофтора. Щоб плоди не зіпсувалися від почорніння, слід захистити їх перевіреними засобами дачників.

Щоб запобігти фітофторі на помідорах, обробляйте рослину саморобними розчинами. Про це розповідає "Земляк".

Фітофтора у помідорів: способи боротьби

По-перше, дачники можуть обробити томати часниковим розчином. Для цього 100 г зубчиків часнику залийте 1 склянкою води, залиште на добу. Після цього процідіть, долийте 10 л води і додайте 1 г марганцівки. Обробляти рослину слід раз на 10-12 днів.

По-друге, захистити рослину від хвороб городникам допоможе звичайна солома. Просто змішайте 1 кг соломи з 10 л води, за бажанням додайте трохи сечовини. Після 3-4 днів настій буде готовим, процідіть рідину і обприскуйте грядки з томатами.

По-третє, у боротьбі з грибком на помідорах знадобиться молочна сироватка. Необхідно розбавити інгредієнт водою в рівних частинах та щодня проводити обробку культури.

Зола – ще один спосіб запобігти фітофторі на помідорах. Обприскування здійснюють тричі: після того, як розсада прийнялася, перед цвітінням і до появи зав’язей. Як зробити розчин? Висипте піввідра золи у 10 л води, залиште на 2-3 дні. Долийте до отриманого настою 10 л води та додайте 20 г рідкого мила.

Деякі дачники використовують для обробки помідорів від грибка гній. Півкіло гною розводять у відрі води, потім цією сумішшю обприскують рослини.

І останній ефективний метод позбавлення від фітофтори передбачає використання кухонної солі. Склянку солі всипають у 10 л води. Таким розчином можна поливати помідори не частіше ніж один раз на місяць.

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