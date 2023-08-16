Куди покласти зелені помідори, щоб почервоніли вдома: дозріють дуже швидко

Хоч зелені, хоч червоні помідори не люблять надто низьких температур

У середині серпня томати починають хворіти на фітофтороз. Тому городники часто знімають плоди ще зеленими та запитують, куди покласти зелені помідори на дозрівання. Щоб зірвані зелені помідори почервоніли, їх потрібно збирати лише тоді, коли вони досягнуть технічної стиглості.

Як пише Ukr.Media, це означає, що плід досяг граничного розміру і вже починає змінювати колір. Щоб зелені помідори дозріли вдома, їх слід зберігати правильно.

Куди покласти зелені помідори на дозрівання

Для якнайшвидшого дозарювання плодів необхідно створити їм ідеальні умови, які включають:

температурний режим;

правильне місце та тара зберігання;

спосіб укладання.

Хоч зелені, хоч червоні помідори не люблять надто низьких температур. Тому ідеальне місце для зберігання томатів – відносно тепле, з температурою до 25 градусів, сухе та темне. У холодильнику помідори зберігати не рекомендується.

Куди покласти дозрівати зелені помідори — укладати плоди рекомендується в ящики з гарною вентиляцією. Пластикові контейнери не підійдуть. Шари перекладають папером, щоб запобігти переходу непоміченої гнилі з плоду на плід та ушкодження сусідніх томатів плодоніжками. Ящики встановлюються на піддони чи полиці.

Також рекомендується щодня перевіряти зелені помідори — дозрівання вдома в таких умовах відбувається за короткий термін. Дозрілі томати переробляють або вживають просто так.

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