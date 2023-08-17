Що робити, щоб помідори швидше червоніли і стали солодшими: чарівне підживлення

Підгодуйте їх, і вони вмить почервоніють і навіть стануть солодшими.

Вирощування помідорів на городі потребує уваги та турботи на кожному етапі, від моменту підготовки ґрунту до збирання врожаю. Правильний полив, підв’язка, видалення зайвих пагонів і захист від шкідників — все це ви робили, а плоди вже не ростуть, але залишаються зеленими ?

Як інформує Ukr.Media, у цьому випадку томатні кущі треба підгодувати. Як бонус помідори будуть набагато солодші.

Що потрібно зробити, щоб помідори почервоніли — всього два інгредієнти і вода

Вам знадобиться:

Сульфат калію — 1 ст. л.

Йод — 1 ч. л.

Вода — 10 л.

Порошок сульфату калію розводимо у склянці води. Після того, як він повністю розчиниться, переливаємо у відро з водою (10 л). І після цього додаємо спиртовий розчин йоду — зі звичайного флакона, придбаного в аптеці.

Під один кущ потрібно один літр розчину. Якщо земля суха, перед підживленням полийте помідори, ґрунт повинен бути вологим. Частота підживлення — один раз на етапі дозрівання плодів.

Сульфат калію сприяє підвищенню врожайності за рахунок стимуляції формування та розвитку плодів. Також покращується стійкість до зберігання. Крім того, калій допомагає накопичувати цукор та органічні кислоти, що покращує аромат та смак томатів.

Раніше ми розповідали, чим не можна обприскувати томати від фітофтори. Далеко не всі натуральні засоби ефективні та безпечні у боротьбі з хворобами та шкідниками.