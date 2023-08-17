Листья замиокулькаса желтеют: цветок спасет это средство

Проверенный способ привести растение в чувства

Замиокулькас — одно из самых неприхотливых домашних растений. Этот цветок не требует сверхъестественных условий для роста. Но иногда можно заметить, что листья замиокулькаса желтеют и опадают, а новые стрелки не появляются.

Почему у замиокулькаса желтеют листья

Частой причиной пожелтения листьев замиокулькаса является нехватка влаги. Если растению не хватает воды, оно перестает выпускать новые веточки. Но в то же время частый полив приводит к загниванию клубней и пожелтению листьев.

Если при пересадке повредить клубни замиокулькаса, его листья также начнут желтеть.

Что делать, чтобы листья замиокулькаса не желтели

Для начала нужно убедиться, что цветок стоит в подходящем месте. Лучше всего, чтобы замиокулькас, как и многие другие цветы, не стоял под прямыми солнечными лучами, но и в то же время не находился в тени постоянно. Также нужно следить за тем, чтобы воздух в помещении не был слишком сухим.

Также убедитесь, что почва в горшке не сильно влажная. Воткните деревянную шпажку до самого дна вазона и убедитесь, что почва сухая. Только тогда поливайте замиокулькас.

Примерно раз в месяц нужно устраивать замиокулькасу душ. Поливайте его из шланга водой, температура которой не выше 40 градусов.

Листья цветка не будут желтеть, если подкормить его янтарной кислотой. Одну таблетку средства нужно развести в одном литре воды. Полученным раствором поливайте замиокулькас один раз в месяц.

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