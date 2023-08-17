Листя замиокулькаса жовтіє: квітку врятує цей засіб

Перевірений спосіб привести рослину до тями

Заміокулькас — одна з найневибагливіших домашніх рослин. Ця квітка не вимагає надприродних умов для зростання. Але іноді можна помітити, що листя заміокулькаса жовтіє та опадає, а нові стрілки не з’являються.

Чому у заміокулькаса жовтіє листя

Частою причиною пожовтіння листя заміокулькаса є нестача вологи. Якщо рослині не вистачає води, вона перестає випускати нові гілочки. Але водночас частий полив призводить до загнивання бульб і пожовтіння листя.

Якщо при пересадці пошкодити бульби заміокулькаса, його листя також почне жовтіти.

Що робити, щоб листя заміокулькаса не жовтіло

Для початку потрібно переконатися, що квітка стоїть у відповідному місці. Найкраще, щоб заміокулькас, як і багато інших квітів, не стояв під прямим сонячним промінням, але й водночас не перебував у тіні постійно. Також потрібно стежити за тим, щоб повітря в приміщенні не було надто сухим.

Також переконайтеся, що ґрунт у горщику не дуже вологий. Встроміть дерев’яну шпажку до самого дна вазона і переконайтеся, що ґрунт сухий. Тільки тоді поливайте заміокулькас.

Приблизно раз на місяць потрібно влаштовувати заміокулькасу душ. Поливайте його зі шланга водою, температура якої не вище 40 градусів.

Листя квітки не жовтітиме, якщо підгодувати її янтарною кислотою. Одну таблетку засобу потрібно розвести в одному літрі води. Отриманим розчином поливайте заміокулькас один раз на місяць.

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