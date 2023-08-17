Как подкормить помидоры золой: настоящий сельский рецепт

Регулярное удобрение помидоров помогает предотвратить дефицит питательных веществ

Подкормка томатов в период плодоношения способствует улучшению качества и урожайности плодов. Добавление необходимых питательных веществ обогатит почву и позволит растениям эффективнее использовать свет и воду. Также подкормка во время плодоношения улучшает вкус и аромат помидоров.

Канал "Сучасна дача" поделился сельским рецептом подкормки томатов. Приготовьте этот раствор, полейте кусты и плоды будут крупными, сладкими и мясистыми.

Как подкормить помидоры золой — рецепт

Вам потребуется:

Древесная зола — 3 стакана.

Спиртовой раствор йода (обычный аптечный) — 20 мл.

Порошок борной кислоты — 1 чайная ложка.

Вода — 5 литров.

Закипятив воду, добавьте в нее борную кислоту и золу, хорошо помешайте до полного растворения. Когда немного остынет, добавьте йод. Полученный концентрат должен настояться 10-12 часов.

Далее нужно процедить раствор и развести с водой в соотношении 1 к 10. Помидоры поливаем под корень из расчета 0,5 литра на один куст.

Дополнительный совет: опрыскайте томаты борной кислотой. Для приготовления раствора разведите 2 грамма порошка в 10 литрах воды и обработайте цветы и завязи. Проводить опрыскивание рекомендуется вечером, перед заходом солнца.

Ранее мы рассказывали, что не все народные средства безобидны и их надо применять с умом. Например, этими средствами нельзя опрыскивать помидоры от фитофторы.