Как подкормить помидоры золой: настоящий сельский рецепт
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Регулярное удобрение помидоров помогает предотвратить дефицит питательных веществ
Подкормка томатов в период плодоношения способствует улучшению качества и урожайности плодов. Добавление необходимых питательных веществ обогатит почву и позволит растениям эффективнее использовать свет и воду. Также подкормка во время плодоношения улучшает вкус и аромат помидоров.
Канал "Сучасна дача" поделился сельским рецептом подкормки томатов. Приготовьте этот раствор, полейте кусты и плоды будут крупными, сладкими и мясистыми.
Как подкормить помидоры золой — рецепт
Вам потребуется:
- Древесная зола — 3 стакана.
- Спиртовой раствор йода (обычный аптечный) — 20 мл.
- Порошок борной кислоты — 1 чайная ложка.
- Вода — 5 литров.
Закипятив воду, добавьте в нее борную кислоту и золу, хорошо помешайте до полного растворения. Когда немного остынет, добавьте йод. Полученный концентрат должен настояться 10-12 часов.
Далее нужно процедить раствор и развести с водой в соотношении 1 к 10. Помидоры поливаем под корень из расчета 0,5 литра на один куст.
Дополнительный совет: опрыскайте томаты борной кислотой. Для приготовления раствора разведите 2 грамма порошка в 10 литрах воды и обработайте цветы и завязи. Проводить опрыскивание рекомендуется вечером, перед заходом солнца.
Ранее мы рассказывали, что не все народные средства безобидны и их надо применять с умом. Например, этими средствами нельзя опрыскивать помидоры от фитофторы.