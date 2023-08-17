Як підгодувати помідори золою: справжній сільський рецепт

Регулярне удобрення помідорів допомагає запобігти дефіциту поживних речовин

Підгодовування томатів у період плодоношення сприяє покращенню якості та врожайності плодів. Додавання необхідних поживних речовин збагатить ґрунт і дозволить рослинам ефективніше використовувати світло та воду. Також підживлення під час плодоношення покращує смак та аромат помідорів.

Канал "Сучасна дача" поділився сільським рецептом удобрення томатів. Приготуйте цей розчин, полийте кущі, і плоди будуть великими, солодкими та м’ясистими.

Як підгодувати помідори золою

Вам знадобиться:

Деревна зола — 3 склянки.

Спиртовий розчин йоду (звичайний аптечний) – 20 мл.

Порошок борної кислоти – 1 чайна ложка.

Вода – 5 літрів.

Закип’ятивши воду, додайте до неї борну кислоту і золу, добре перемішайте до повного розчинення. Коли трохи охолоне, додайте йод. Отриманий концентрат повинен настоятися 10-12 годин.

Далі потрібно процідити розчин та розвести з водою у співвідношенні 1 до 10. Помідори поливаємо під корінь із розрахунку 0,5 літра на один кущ.

Додаткова порада: обприскайте томати борною кислотою. Для приготування розчину розведіть 2 г порошку в 10 літрах води та обробіть квіти та зав’язі. Проводити обприскування рекомендується ввечері перед заходом сонця.

Раніше ми розповідали, що не всі народні засоби є нешкідливими і їх треба застосовувати з розумом. Наприклад, цими засобами не можна обприскувати помідори від фітофтори.