Як підгодувати помідори золою: справжній сільський рецепт
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Регулярне удобрення помідорів допомагає запобігти дефіциту поживних речовин
Підгодовування томатів у період плодоношення сприяє покращенню якості та врожайності плодів. Додавання необхідних поживних речовин збагатить ґрунт і дозволить рослинам ефективніше використовувати світло та воду. Також підживлення під час плодоношення покращує смак та аромат помідорів.
Канал "Сучасна дача" поділився сільським рецептом удобрення томатів. Приготуйте цей розчин, полийте кущі, і плоди будуть великими, солодкими та м’ясистими.
Як підгодувати помідори золою
Вам знадобиться:
- Деревна зола — 3 склянки.
- Спиртовий розчин йоду (звичайний аптечний) – 20 мл.
- Порошок борної кислоти – 1 чайна ложка.
- Вода – 5 літрів.
Закип’ятивши воду, додайте до неї борну кислоту і золу, добре перемішайте до повного розчинення. Коли трохи охолоне, додайте йод. Отриманий концентрат повинен настоятися 10-12 годин.
Далі потрібно процідити розчин та розвести з водою у співвідношенні 1 до 10. Помідори поливаємо під корінь із розрахунку 0,5 літра на один кущ.
Додаткова порада: обприскайте томати борною кислотою. Для приготування розчину розведіть 2 г порошку в 10 літрах води та обробіть квіти та зав’язі. Проводити обприскування рекомендується ввечері перед заходом сонця.
Раніше ми розповідали, що не всі народні засоби є нешкідливими і їх треба застосовувати з розумом. Наприклад, цими засобами не можна обприскувати помідори від фітофтори.