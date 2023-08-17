Зачем опытные дачники рассыпают по участку яичную скорлупу: об этом знают не все

Справиться с несколькими проблемами в саду и на огороде можно без пестицидов, а с помощью яиц

Огородники часто используют подручные средства в своих целях. Абсолютно натуральный продукт – яичная скорлупа – может не только служить барьером от вредителей, а и поможет в удобрении растений.

Измельченная скорлупа яиц – доступный ингредиент, который стоит научиться применять дачникам. Подробнее рассказывает Express.

Сообщается, что измельченная яичная скорлупа отлично подходит для огорода и может работать по-разному, в том числе в качестве удобрения. Это возможно благодаря кальцию, который содержится в продукте.

Так, дополнительная доза кальция поможет предотвратить заражение сельскохозяйственных культур распространенными болезнями, включая вершинную гниль. Более того, яичная скорлупа отпугнет от сада и огороде слизней и улиток.

Чтобы избавиться от брюхоногих вредителей с помощью скорлупы яиц, проделайте простую манипуляцию. Дачникам нужно просто измельчить любую неиспользованную яичную скорлупу и разбросать ее по всему участку. Ориентируйтесь на растения, развитие которых вам хочется поддержать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многими полезными свойствами обладает горчица. Этому растение опытные дачники тоже нашли применение на участке.