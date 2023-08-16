Что делать с арбузными корками: три секрета опытных дачников
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Неожиданный способ применения арбузных корок для ухода за растениями
Опытные огородники не выбрасывают арбузные корки, даже если арбузы не были выращены собственноручно, а куплены в магазине. Причина этого проста — все, что растет на грядках, может стать хорошим удобрением для грунта и других растений.
Портал Ukr.Media рассказал, почему дачники не выбрасывают арбузные корки. Эту вроде бы ненужную и невзрачную добавку можно эффективно использовать.
Что сделать с арбузными корками — три полезности
Вот куда можно их применить:
- компост;
- грядки;
- уход за листьями.
В компост арбузные корки бросать нужно не целыми дольками, а хорошо измельченными. Их смешивают с уже находящейся в яме массе и проливают водой.
Арбузные корки как удобрение — для применения на огороде заройте мелко порубленные арбузные корки в основу грядки (но не оставляйте на поверхности). Если ваши грядки огорожены, используйте корки для выкладывания нижнего слоя. Это и поднимет грядку, и удобрит почву.
Для протирания листьев декоративных и комнатных растений разрежьте арбузные корки на мелкие кусочки, залейте водой и оставьте на 3-4 часа. Процедите раствор и мягкой тканью протирайте им листья.
Корки содержат витамины А, С, А и В6, а также кальций, магний, калий. Питательные вещества и витамины способствуют здоровью растений и делают листья более блестящими и зелеными. Также арбузные корки можно хорошо измельчить и закопать в землю для подкормки. Расстояние от ствола — 5-10 сантиметров.
Рекомендации по протиранию листьев:
- Проводите процедуру вечером или утром, чтобы на листья не попадал прямой солнечный свет.
- Протирайте листья острожно, чтобы не повредить.
- Не используйте полежавшие корки, берите только свежие.
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