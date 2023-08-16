Что делать с арбузными корками: три секрета опытных дачников

Неожиданный способ применения арбузных корок для ухода за растениями

Опытные огородники не выбрасывают арбузные корки, даже если арбузы не были выращены собственноручно, а куплены в магазине. Причина этого проста — все, что растет на грядках, может стать хорошим удобрением для грунта и других растений.

Портал Ukr.Media рассказал, почему дачники не выбрасывают арбузные корки. Эту вроде бы ненужную и невзрачную добавку можно эффективно использовать.

Что сделать с арбузными корками — три полезности

Вот куда можно их применить:

компост;

грядки;

уход за листьями.

В компост арбузные корки бросать нужно не целыми дольками, а хорошо измельченными. Их смешивают с уже находящейся в яме массе и проливают водой.

Арбузные корки как удобрение — для применения на огороде заройте мелко порубленные арбузные корки в основу грядки (но не оставляйте на поверхности). Если ваши грядки огорожены, используйте корки для выкладывания нижнего слоя. Это и поднимет грядку, и удобрит почву.

Для протирания листьев декоративных и комнатных растений разрежьте арбузные корки на мелкие кусочки, залейте водой и оставьте на 3-4 часа. Процедите раствор и мягкой тканью протирайте им листья.

Корки содержат витамины А, С, А и В6, а также кальций, магний, калий. Питательные вещества и витамины способствуют здоровью растений и делают листья более блестящими и зелеными. Также арбузные корки можно хорошо измельчить и закопать в землю для подкормки. Расстояние от ствола — 5-10 сантиметров.

Рекомендации по протиранию листьев:

Проводите процедуру вечером или утром, чтобы на листья не попадал прямой солнечный свет.

Протирайте листья острожно, чтобы не повредить.

Не используйте полежавшие корки, берите только свежие.

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