Що робити з кавуновими кірками: три секрети досвідчених дачників
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Несподіваний спосіб застосування кавунових кірок для догляду за рослинами
Досвідчені городники не викидають кавунові кірки, навіть якщо кавуни не були вирощені власноруч, а куплені в магазині. Причина цього проста — все, що росте на грядках, може стати гарним добривом для ґрунту та інших рослин.
Портал Ukr.Media розповів, чому дачники не викидають кавунові кірки. Цю начебто непотрібну і непоказну добавку можна ефективно використовувати.
Що зробити з кавуновими кірками – три корисності
Ось куди можна їх застосувати:
- компост;
- грядки;
- догляд за листям.
У компост кавунові кірки кидати потрібно не цілими часточками, а добре подрібненими. Їх змішують з масою, що вже знаходиться в ямі, і проливають водою.
Кавунові кірки як добриво — для застосування на городі зарийте дрібно порубані кавунові кірки в основу грядки (але не залишайте на поверхні). Якщо грядки обгороджені, використовуйте кірки для викладання нижнього шару. Це і підніме грядку, і удобрить ґрунт.
Для протирання листя декоративних та кімнатних рослин розріжте кавунові кірки на дрібні шматочки, залийте водою та залиште на 3-4 години. Процідіть розчин і м’якою тканиною протирайте їм листя.
Корки містять вітаміни А, С, А та В6, а також кальцій, магній, калій. Поживні речовини та вітаміни сприяють здоров’ю рослин і роблять листя більш блискучими та зеленими. Також кавунові кірки можна добре подрібнити та закопати в землю для підживлення. Відстань від ствола — 5-10 сантиметрів.
Рекомендації щодо протирання листя:
- Проводьте процедуру ввечері або вранці, щоб на листя не потрапляло пряме сонячне світло.
- Протирайте листя обережно, щоб не зашкодити.
- Не використовуйте кірки, що полежали, беріть тільки свіжі.
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