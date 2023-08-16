Що робити з кавуновими кірками: три секрети досвідчених дачників

Несподіваний спосіб застосування кавунових кірок для догляду за рослинами

Досвідчені городники не викидають кавунові кірки, навіть якщо кавуни не були вирощені власноруч, а куплені в магазині. Причина цього проста — все, що росте на грядках, може стати гарним добривом для ґрунту та інших рослин.

Портал Ukr.Media розповів, чому дачники не викидають кавунові кірки. Цю начебто непотрібну і непоказну добавку можна ефективно використовувати.

Що зробити з кавуновими кірками – три корисності

Ось куди можна їх застосувати:

компост;

грядки;

догляд за листям.

У компост кавунові кірки кидати потрібно не цілими часточками, а добре подрібненими. Їх змішують з масою, що вже знаходиться в ямі, і проливають водою.

Кавунові кірки як добриво — для застосування на городі зарийте дрібно порубані кавунові кірки в основу грядки (але не залишайте на поверхні). Якщо грядки обгороджені, використовуйте кірки для викладання нижнього шару. Це і підніме грядку, і удобрить ґрунт.

Для протирання листя декоративних та кімнатних рослин розріжте кавунові кірки на дрібні шматочки, залийте водою та залиште на 3-4 години. Процідіть розчин і м’якою тканиною протирайте їм листя.

Корки містять вітаміни А, С, А та В6, а також кальцій, магній, калій. Поживні речовини та вітаміни сприяють здоров’ю рослин і роблять листя більш блискучими та зеленими. Також кавунові кірки можна добре подрібнити та закопати в землю для підживлення. Відстань від ствола — 5-10 сантиметрів.

Рекомендації щодо протирання листя:

Проводьте процедуру ввечері або вранці, щоб на листя не потрапляло пряме сонячне світло.

Протирайте листя обережно, щоб не зашкодити.

Не використовуйте кірки, що полежали, беріть тільки свіжі.

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