Навіщо досвідчені дачники розсипають по ділянці яєчну шкаралупу: про це знають не всі

Впоратися з кількома проблемами в саду та на городі можна без пестицидів, а за допомогою яєць

Городники часто використовують підручні засоби у своїх цілях. Абсолютно натуральний продукт – яєчна шкаралупа – може не лише служити бар’єром від шкідників, а й допоможе в удобренні рослин.

Подрібнена шкаралупа яєць – доступний інгредієнт, який варто навчитися застосовувати дачникам. Детальніше розповідає Express.

Повідомляється, що подрібнена яєчна шкаралупа відмінно підходить для городу і може працювати по-різному, в тому числі як добрива. Це можливо завдяки кальцію, що міститься у продукті.

Так, додаткова доза кальцію допоможе запобігти зараженню сільськогосподарських культур найпоширенішими хворобами, включаючи вершинну гниль. Більш того, яєчна шкаралупа відлякає від саду та городу слимаків і равликів.

Щоб позбутися черевоногих шкідників за допомогою шкаралупи яєць, зробіть просту маніпуляцію. Дачникам потрібно просто подрібнити будь-яку невикористану шкаралупу яєчну і розкидати її по всій ділянці. Орієнтуйтеся на рослини, розвиток яких хочеться підтримати.

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