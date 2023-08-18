Почему нельзя сажать помидоры на одном и том же месте: "правила" севооборота

Следите за тем, где и что вы высаживаете

Если вы занялись огородничеством, то вам просто необходимо знать "правила севооборота", чтобы удачно выращивать любые овощи на своем участке. Имеется в виду, что культуры нужно каждый год сажать в разных местах. Как это работает и зачем так делать? Давайте разберемся с этим вопросом на примере помидоров.

Если сажать томаты на одном и том же месте в огороде два года подряд, не следя за тем, чтобы установить адекватный севооборот, это может вызвать различные проблемы, пишет портал santeplus. Подробнее — далее.

Как и где правильно сажать помидоры

У каждого растения разные потребности в питательных веществах, и повторное выращивание на оном и том же месте может привести к истощению почвы. Помидоры, к примеру, очень питательны и требуют для своего развития большого количества азота, фосфора и калия. Поэтому, если их из года в год выращивать на одном и том же месте, в почве неизбежно будет не хватать этих питательных веществ, и овощ перестанет нормально расти.

Также если выращивать культуру на одном и том же месте несколько лет подряд, это лучший способ привлечь в почву насекомых-вредителей. Нежелательные гости настолько привыкнут к этому участку и всем ядам и удобрениям, которые вы будете использовать там, что продолжат возвращаться к нему.

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