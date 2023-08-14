Сентябрь - идеальное время для выращивания этих растений: овощи и фрукты, которые не боятся похолоданий

Осенью тоже можно выращивать много вкусных продуктов

С наступлением сентября дни становятся все короче и короче, и появляются первые сезонные дожди с более холодными температурами. Однако это время не только для сбора урожая. Даже осенью земля готова приветствовать новые растения. Главное знать, что можно выращивать.

Сентябрь – это месяц перехода от "летних" фруктов и овощей к "осенним", которые являются не менее вкусными, пишет santeplus. Отметим, что для того, чтобы сентябрьские посевы имели большой успех, почву нужно хорошенько удобрить большим количеством питательных веществ. Поэтому важно питать землю, добавляя компост.

Какие растения можно выращивать в сентябре

Яблоко, гранат, айва, киви и апельсин — фрукты, которые можно сажать в сентябре. Также можно высаживать чернику, груши, грецкие орехи, инжир и малину. Вы также можете начать выращивать определенные сухофрукты, такие как финики, кедровые орехи, фисташки и фундук.

Существует большое разнообразие бобовых и овощей, которые можно сажать в сентябре. В эту партию входят бобы, посаженные в конце августа и в сентябре, для сбора урожая в период с ноября по декабрь.

Другими овощами, которые можно выращивать в огороде в сентябре, являются:

некоторые сорта лука.

цветная капуста,

шпинат,

столовая репа,

кабачки,

картофель,

морковь,

укроп.

Также в сентябре можно посадить ароматные травы, такие как петрушка, мята, розмарин, тимьян и руккола. На ваше усмотрение, вы можете посадить их в горшок или на землю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно обработать землю в конце сезона. Если все сделать правильно, то вы избежите инфекций и защитите будущий урожай.