Даже хилый цветок оживет: какие таблетки дать растению для пышного цветения

Растения – живые существа, им нужно питание даже в слабом состоянии

Правильный уход за комнатными растениями позволит наслаждаться их постоянным цветением. Для подкормки почвы доступно множество вариантов, включая применение органических материалов и традиционных народных методов.

Подкормите свои цветы обычным, но очень эффективным раствором с аптечных средств. Даже самый слабый и неживой цветок пробудится к жизни и со временем расцветет во всей своей красе, пишет cpykami.

Чем и как подкормить слабый цветок

Необходимо приобрести в аптеке фолиевую кислоту (витамин Б9) и глицин. Витамин Б9 способствует увеличению содержания хлорофилла в листьях растения, а глицин преобразует микроэлементы в почве в форму, которую растение может легко усвоить. Эффективность всех будущих подкормок значительно повысится, что принесет больше пользы растению.

Растолките 1 таблетку витамина Б9 и глицина в порошок, затем растворите их в 1 литре воды. Подкормите растение как по листу, так и под корень. Повторять данную процедуру достаточно один раз в 10 дней до восстановления цветка.

Ранее "Телеграф" писал, как достичь пышного цветения лилий. Также мы рассказывали, чем удобрить садовые цветы, чтобы они не переставали расти.