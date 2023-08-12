Навіть квола квітка оживе: які таблетки дати рослині для пишного цвітіння

Рослини – живі істоти, їм потрібне харчування навіть у слабкому стані

Правильний догляд за кімнатними рослинами дозволить насолоджуватися постійним цвітінням. Для підживлення ґрунту є безліч варіантів, включаючи застосування органічних матеріалів і традиційних народних методів.

Підживіть свої квіти звичайним, але дуже ефективним розчином з аптечних засобів. Навіть найслабша і нежива квітка прокинеться до життя і згодом розквітне у всій своїй красі, пише cpykami.

Чим і як підгодувати слабку квітку

Необхідно придбати в аптеці фолієву кислоту (вітамін Б9) та гліцин. Вітамін Б9 сприяє збільшенню вмісту хлорофілу в листі рослини, а гліцин перетворює мікроелементи у ґрунті у форму, яку рослина може легко засвоїти. Ефективність всіх майбутніх підживлень значно підвищиться, що принесе більше користі рослині.

Потовчіть 1 таблетку вітаміну Б9 і гліцину на порошок, потім розчиніть їх у 1 літрі води. Підгодуйте рослину як по листку, так і під корінь. Повторювати цю процедуру достатньо один раз на 10 днів до відновлення квітки.

Раніше "Телеграф" писав, як досягти пишного цвітіння лілій. Також ми розповідали, чим удобрити садові квіти, щоб вони не переставали рости.