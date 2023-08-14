Вересень — ідеальний час для вирощування цих рослин: овочі та фрукти, які не бояться похолодання

Восени також можна вирощувати багато смачних продуктів

З настанням вересня дні стають все коротшими і коротшими, і з’являються перші сезонні дощі з холоднішими температурами. Однак цей час не лише для збирання врожаю. Навіть восени земля готова вітати нові рослини. Головне знати, що можна вирощувати.

Вересень – це місяць переходу від "літніх" фруктів та овочів до "осінніх", які є не менш смачними, пише santeplus. Зазначимо, що для того, щоб вересневі посіви мали великий успіх, ґрунт треба добре удобрити великою кількістю поживних речовин. Тому важливо живити землю, додаючи компост.

Які рослини можна вирощувати у вересні

Яблуко, гранат, айва, ківі та апельсин – фрукти, які можна садити у вересні. Також можна висаджувати чорницю, груші, волоські горіхи, інжир та малину. Ви також можете почати вирощувати певні сухофрукти, такі як фініки, кедрові горіхи, фісташки та фундук.

Існує велика різноманітність бобових та овочів, які можна садити у вересні. До цієї партії входять боби, посаджені наприкінці серпня та у вересні, для збирання врожаю в період з листопада по грудень.

Іншими овочами, які можна вирощувати на городі у вересні, є:

деякі сорти цибулі.

цвітна капуста,

шпинат,

їдальня ріпа,

кабачки,

картопля,

морква,

кріп.

Також у вересні можна посадити ароматні трави, такі як петрушка, м’ята, розмарин, чебрець і рукола. На ваш розсуд, ви можете посадити їх у горщик чи землю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно обробити землю наприкінці сезону. Якщо все зробити правильно, то ви уникнете інфекцій та захистите майбутній урожай.