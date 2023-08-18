Чому не можна садити помідори на тому самому місці: "правила" сівозміни

Слідкуйте за тим, де і що ви висаджуєте

Якщо ви зайнялися городництвом, вам просто необхідно знати "правила сівозміни", щоб вдало вирощувати будь-які овочі на своїй ділянці. Мається на увазі, що культури потрібно щороку садити у різних місцях. Як це працює та навіщо так робити? Розберімось з цим питанням на прикладі помідорів.

Якщо садити томати на тому самому місці на городі два роки поспіль, не стежачи за тим, щоб встановити адекватну сівозміну, це може викликати різні проблеми, пише портал santeplus. Докладніше — далі.

Як і де правильно садити помідори

У кожної рослини різні потреби в поживних речовинах, і повторне вирощування на тому самому місці може призвести до виснаження ґрунту. Помідори, наприклад, дуже поживні і вимагають свого розвитку великої кількості азоту, фосфору і калію. Тому, якщо їх рік у рік вирощувати на тому самому місці, у ґрунті неминуче не вистачатиме цих поживних речовин, і овоч перестане нормально рости.

Також якщо вирощувати культуру на тому самому місці кілька років поспіль, це найкращий спосіб залучити в ґрунт комах-шкідників. Небажані гості настільки звикнуть до цієї ділянки і всім отрутам та добривам, які ви використовуватимете там, що продовжать повертатися до нього.

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