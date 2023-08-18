На трех знаков Зодиака со дня на день свалится целый ворох проблем

Им стоит приготовиться к плохим новостям

В конце августа в 2023 году сразу три знака Зодиака ждут неприятности, — начиная от возвращения старых проблем и заканчивая финансовыми угрозами.

Речь идет про такие знаки как Дева, Весы и Водолей, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа включительно.

Девам выпала перевернутая Девятка жезлов

В этом положении карта предупреждает про возвращение какой-то неприятности, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого.

Весам выпала перевернутая Десятка пентаклей

В ближайшую неделю Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Особенно избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Водолеям выпала перевернутая Верховная жрица

Скоро у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшую неделю меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.