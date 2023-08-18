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На трьох знаків Зодіаку з дня на день звалиться ціла купа проблем

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Тижневий гороскоп невтішний для Дів, Терезів та Водоліїв Новина оновлена 18 серпня 2023, 18:54
Тижневий гороскоп невтішний для Дів, Терезів та Водоліїв. Фото pixabay.com

Їм варто приготуватися до поганих новин

Наприкінці серпня 2023 року одразу трьох знаків Зодіаку чекають неприємності, — починаючи від повернення старих проблем і закінчуючи фінансовими загрозами.

Йдеться про такі знаки як Діва, Терези та Водолій, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 21 по 27 серпня включно.

Дівам випала перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому положенні карта попереджає про повернення якоїсь неприємності, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого.

Терезам випала перевернута Десятка пентаклів

Найближчого тижня Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Особливо уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Водоліям випала перегорнута Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Намагайтеся найближчого тижня менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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