Ваш сад может быть в опасности: чем болеет черешня, если ее листва покраснела

Если вовремя не принять меры, можно потерять не одно дерево в саду

Еще не осень, а ваша черешня уже имеет красные листья, которые рано усыхают и опадают? Не стоит списывать это только на жаркую погоду, ведь несвоевременное покраснение листьев может быть признаком серьезных косточковых заболеваний, которые угрожают и другим культурам в вашем саду.

Что делать дальше, зависит от того, какую болезнь черешни вы идентифицировали, пишет портал vse_roste в Инстаграм. Что это может быть, и как бороться с проблемой — далее.

Почему краснеет листва на черешне раньше времени

Коккомикоз черешни

Заражение может происходить в любой период вегетации растения – с ранней весны до поздней осени. Способствует заражению черешни коккомикозом жаркая и влажная погода, при которой грибки хорошо себя чувствуют и активно размножаются.

Первые признаки коккомикоза черешни – листья покрываются мелкими черными, рыжеватыми или красными пятнышками, после чего начинают желтеть/краснеть, преждевременно опадать с дерева. Для недопущения распространения болезни по участку следует утилизировать опавшие листья, желательно сжечь, обработать соответствующими фунгицидами.

В качестве профилактики коккомикоза черешни следует тщательно убирать растительные остатки с земли, проводить обрезку кроны, чтобы не допускать чрезмерного загущения.

Кудрявость листьев персика

Кудрявость листьев персика может задеть и черешню. Это тоже болезнь, вызванная грибком, поэтому бороться с ней также нужно фунгицидами. На черешне вьющиеся листья персика проявляются иначе: листья постепенно краснеют не в сезон, начиная с межжилкового пространства, затрагиваются сначала верхушечные листья, впоследствии они скручиваются и усыхают. Затем болезнь распространяется на остальное дерево. Способствует распространению вьющихся листьев теплая и влажная погода.

Лучший способ борьбы с этой болезнью срезать и сжечь любые сильно пораженные листья, а затем опрыскать остальное растение любым медсодержащим или назначенным против этой болезни препаратом.

Профилактика та же, что и для коккомикоза черешни: не допускать загущения путем обрезки, тщательная уборка растительных остатков после завершения сезона.

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