Ваш сад може бути в небезпеці: чим хворіє черешня, якщо її листя почервоніло

Якщо вчасно не вжити заходів, можна втратити не одне дерево у саду

Ще не осінь, а ваша черешня вже має червоне листя, яке рано всихає і опадає? Не варто списувати це тільки на спеку, адже невчасне почервоніння листя може бути ознакою серйозних кісточкових захворювань, які загрожують і іншим культурам у вашому саду.

Що робити далі залежить від того, яку хворобу черешні ви ідентифікували, пише портал vse_roste в Інстаграм. Що це може бути і як боротися з проблемою — далі.

Чому червоніє листя на черешні раніше часу

Коккомікоз черешні

Зараження може відбуватися у будь-який період вегетації рослини – з ранньої весни до пізньої осені. Сприяє зараженню черешні коккомікозом спекотна та волога погода, за якої грибки добре почуваються і активно розмножуються.

Перші ознаки кокомікозу черешні — листя покриваються дрібними чорними, рудуватими або червоними цятками, після чого починають жовтіти/червоніти, передчасно опадати з дерева. Для недопущення поширення хвороби по ділянці слід утилізувати опале листя, бажано спалити, обробити відповідними фунгіцидами.

Як профілактика кокомікозу черешні слід ретельно прибирати рослинні залишки з землі, проводити обрізку крони, щоб не допускати надмірного загущення.

Кучерявість листя персика

Кучерявість листя персика може зачепити і черешню. Це також хвороба, викликана грибком, тому боротися з нею також потрібно фунгіцидами. На черешні кучеряве листя персика проявляється інакше: листя поступово червоніє не в сезон, починаючи з міжжилкового простору, зачіпається спочатку верхівкове листя, згодом воно скручується і всихає. Потім хвороба поширюється інше дерево. Сприяє поширенню кучерявого листя тепла та волога погода.

Кращий спосіб боротьби з цією хворобою зрізати і спалити будь-яке сильно уражене листя, а потім обприскати решту рослин будь-яким медсодержащим або призначеним проти цієї хвороби препаратом.

Профілактика та ж, що і для кокомікозу черешні: не допускати загущення шляхом обрізки, ретельне збирання рослинних залишків після завершення сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити дачникам на городі у серпні. Окрім збирання врожаю є ще робота.