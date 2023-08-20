Что нужно сделать с перцем, чтобы он быстрее поспел: секрет в особых подкормках

Если удобрить перцы правильно, то урожай не заставит себя ждать

Опытные дачники знают, как можно ускорить созревание той или иной культуры на огороде. И если некоторые огородники помидоры протыкают шпилькой, то с перцами дела обстоят еще проще.

Чтобы перцы на огороде поспели быстрее, всего лишь внесите правильные подкормки. Об этом рассказывается в материале Ukr.media.

Перцы мгновенно приобретут нужный цвет, если их правильно подкормить. Для этого идеально подойдут органические и минеральные удобрения. Существует много вариантов: дрожжевые или банановые подкормки, настой на основе йода, синтетические препараты.

Эффективный способ ускорить созревание перцев – удобрить их золой. Как это правильно делать? Сначала смешайте 10 л воды с двумя стаканами золы. Оставьте ингредиенты на 2-3 часа, чтобы получился настой. Затем процедите полученный раствор. Самодельную подкормку вносите при поливе. Одному кусту растения будет достаточно одного литра. Лучше всего удобрять культуру в сухую и безветренную погоду.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные дачники не прекращают удобрять перцы в августе. В конце лета культура все еще нуждается в полезных микроэлементах, которые получает из подкормок.