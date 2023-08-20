Що потрібно зробити з перцем, щоб він швидше став стиглим: секрет в особливих підживленнях

Якщо удобрити перці правильно, то врожай не змусить себе чекати

Досвідчені дачники знають, як можна прискорити дозрівання тієї чи іншої культури на городі. Та якщо деякі городники помідори протикають шпилькою, то з перцями справи ще простіші.

Щоб перці на городі стали стиглими швидше, лише внесіть правильні підживлення. Про це розповідається у матеріалі Ukr.media.

Перці миттєво набудуть потрібного кольору, якщо їх правильно підгодувати. Для цього ідеально підійдуть органічні та мінеральні добрива. Існує багато варіантів: дріжджові або бананові підживлення, настій на основі йоду, синтетичні препарати.

Ефективний спосіб прискорити дозрівання перців – удобрити їх золою. Як це правильно робити? Спочатку змішайте 10 л води із двома склянками золи. Залишіть інгредієнти на 2-3 години, щоб вийшов настій. Потім процідіть отриманий розчин. Саморобне підживлення вносьте при поливі. Одному кущу рослини буде достатньо одного літра. Найкраще удобрювати культуру в суху та безвітряну погоду.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені дачники не припиняють удобрювати перці у серпні. Наприкінці літа культура все ще потребує корисних мікроелементів, які отримує з підживлення.