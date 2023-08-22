Обязательно сделайте это с пионами в августе: результат точно порадует

Когда и как правильно пересаживать пионы

Август — идеальное время для пересадки пионов. Если правильно это сделать, то на следующий год куст даст рекордное количество бутонов и порадует шикарным цветением.

Пересаживать пионы каждый год не нужно. Опытные садоводы рекомендуют делать это раз в пять или шесть лет, или когда цветов на кусте стало значительно меньше.

Как пересадить пионы

Чтобы куст прижился на новом месте, нужно правильно выбрать участок, где будет расти цветок. Пионы рекомендуется сажать в месте, где солнце светит до обеда, но и чтобы там не было сильно темно. Без солнца пышного цвета пиона можно не ждать. Кроме того, этот цветок не любит ветер, сквозняк, излишнюю влагу.

За неделю до рассадки надо сделать посадочную яму, чтобы почва за это время утрамбовалась и осела. Перед выкапыванием куста полейте его водой. 1 ведро воды вливайте под 1 куст. Это поможет меньше травмировать растение.

Если увидите на корнях гнилые или поврежденные участки, удалите их. Корневища пиона следует разделить на несколько частей. Каждая часть должна иметь по 3-5 почек.

Низкорослые пионы нужно сажать на расстоянии 80 см друг от друга, высокорослые — не менее метра. После того как поставите куст в яму, засыпьте его и утрамбуйте, а затем полейте водой.

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