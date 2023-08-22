Обов’язково зробіть це з півонією у серпні: результат точно порадує

Коли і як правильно пересаджувати півонії

Серпень — ідеальний час для пересадки півонії. Якщо правильно це зробити, то до настання холодів рослина встигне вкоренитись, а наступного року кущ дасть рекордну кількість бутонів і порадує шикарним цвітінням.

Пересаджувати півонії щороку не потрібно. Досвідчені садівники рекомендують робити це раз на п’ять чи шість років, або коли квітів на кущі стало значно менше.

Як пересадити півонії

Щоб кущ прижився на новому місці, потрібно правильно вибрати ділянку, де зростатиме квітка. Півонії рекомендується садити в місці, де сонце світить до обіду, але щоб там не було сильно темно. Без сонця пишного цвіту півонії можна не чекати. Крім того, ця квітка не любить вітер, протяг, зайву вологу.

За тиждень до розсаджування треба зробити посадкову яму, щоб ґрунт за цей час утрамбувався та осів. Перед викопуванням куща полийте його водою. 1 відро води вливайте під 1 кущ. Це допоможе менше травмувати рослину.

Якщо ви побачите на коренях гнилі або пошкоджені ділянки, видаліть їх. Кореневища півонії слід розділити на кілька частин. Кожна частина повинна мати по 3-5 бруньок.

Низькорослі півонії потрібно садити на відстані 80 см одна від одної, високорослі — не менше метра. Після того, як поставите кущ у яму, засипте його й утрамбуйте, а потім полийте водою.

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