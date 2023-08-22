Выращиваем ароматную мяту дома: три главных правила и будет лучше, чем в саду

Рассказываем, каких распространенных ошибок надо избегать при выращивании трав в помещении

Характерный свежий аромат и вкус делают мяту одним из самых популярных ингредиентов в кулинарии. Иногда ее используют в неожиданных рецептах — например, попробуйте приготовить эту зеленую аджику на зиму. Также мята широко применяется и в медицине, и в ароматерапии. Ее запах помогает снять усталость и стресс, создавая ощущение свежести и расслабления, атмосферу спокойствия и комфорта.

Портал housedigest рассказывает, как вырастить мяту в горшке дома. Имея под рукой эти свежие травы, вы сможете разнообразить свои кулинарные шедевры, улучшая их вкус и вид при подаче.

Можно ли вырастить мяту в домашних условиях

Мята, как и другие ароматные травы, не требует особенного ухода. Но для того, чтобы растение было здоровым и красивым, важно избегать таких распространенных ошибок:

чрезмерный полив;

выбор неправильного места;

несвоевременная обрезка.

Во-первых, следите за уровнем воды и не переливайте растение, чтобы не загнили корни. Пусть почва просохнет между поливами. Опрыскивание — отличный способ сохранять растение и почву вокруг слегка увлажненными. Кроме того, это поддерживает чистоту листьев и стеблей. В горшке обязательно должен быть керамзит, галька или даже такой неожиданный дренаж. Комнатные травы в горшках, как и большинство декоративных растений, ненавидят мокрые корни.

Во-вторых, большое значение имеет размещение горшка. Что любит мята, солнце или тень? Она хорошо растет при ярком дневном свете. Однако убедитесь, что растение не стоит под прямыми солнечными лучами. Слишком много солнца приведет к увяданию и отмиранию листьев. А слишком мало — сделает их бледными. Кроме того, растения будут вытягиваться и станут длинными со слабыми стеблями в попытке получить нужное освещение.

Третье важное правило — обрезать травы и использовать их по мере роста. Не срезайте больше трети за раз, и вы увидите, что мята начинает лучше куститься. Если растение начинает выбрасывать цветы на семенные головки, просто отщипните их, чтобы вернуть процесс формирования новых листьев.

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