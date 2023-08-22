Вирощуємо ароматну м’яту вдома: три головні правила і буде краще, ніж у саду

Розповідаємо, яких поширених помилок треба уникати при вирощуванні трав у приміщенні

Характерний свіжий аромат і смак роблять м’яту одним із найпопулярніших інгредієнтів у кулінарії. Іноді її використовують у несподіваних рецептах – наприклад, спробуйте приготувати цю зелену аджику на зиму. Також м’ята широко застосовується і в медицині, і ароматерапії. Її запах допомагає зняти втому та стрес, створюючи відчуття свіжості та розслаблення, атмосферу спокою та комфорту.

Портал housedigest розповідає, як виростити м’яту в горщику вдома. Маючи під рукою ці свіжі трави, ви зможете урізноманітнити свої кулінарні шедеври, покращуючи їх смак та вигляд при подачі.

Чи можна виростити м’яту в домашніх умовах

М’ята, як і інші ароматні трави, не потребує особливого догляду. Але для того, щоб рослина була здоровою та красивою, важливо уникати таких поширених помилок:

надмірний полив;

вибір неправильного місця;

невчасне обрізання.

По-перше, стежте за рівнем води та не переливайте рослину, щоб не загнили коріння. Нехай ґрунт просохне між поливами. Обприскування — чудовий спосіб зберігати рослину та ґрунт навколо злегка зволоженими. Крім того, це підтримує чистоту листя та стебел. У горщику обов’язково має бути керамзит, галька або навіть такий несподіваний дренаж. Кімнатні трави в горщиках, як і більшість декоративних рослин, ненавидять мокре коріння.

По-друге, велике значення має розміщення горщика. Що любить м’ята, сонце чи тінь? Вона добре росте за яскравого денного світла. Однак переконайтеся, що рослина не стоїть під прямим сонячним промінням. Занадто багато сонця призведе до в’янення та відмирання листя. А надто мало – зробить їх блідими. Крім того, рослини будуть витягуватись і стануть довгими зі слабкими стеблами у намаганні отримати потрібне освітлення.

Третє важливе правило – обрізати трави та використовувати їх у міру зростання. Не зрізайте більше третини за раз, і ви побачите, що м’ята починає краще кущитися. Якщо рослина починає викидати квіти на насіннєві головки, просто відщипніть їх, щоб повернути процес формування нового листя.

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