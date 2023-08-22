Не забудьте сделать это с клубникой в августе: урожай будет на радость всем соседям

Даже в конце лета не стоит забывать об уходе за клубникой, иначе ягод не дождетесь

Опытные садоводы продолжают удобрять клубнику и после сбора урожая. В августе важно уделить внимание трем подкормкам, чтобы растение развивалось и не болело.

Чем подкармливать клубнику в августе? Речь идет и об органических, и о минеральных удобрениях, пишет Телеграм-канал "Садівник".

Во-первых, дачникам рекомендуется вносить в августе смесь из 10-20 г суперфосфата и 10-15 г аммиачной селитры на 1 кв. м плантации с клубникой. Кроме того, не забудьте удалить излишние усы у растения.

Во-вторых, подойдут для подпитки клубники в конце лета и органические подкормки. Есть два отличных варианта: слабый раствор коровяка (1:10) и птичий помет (1:20).

Третий способ удобрения кустов с клубникой предполагает использование крепкого настоя древесной золы. Для этого 1 л пепла разведите в 10 л воды, настаивайте пару дней. Полученным раствором поливайте клубнику. Достаточно вылить под корень каждого кустика по 0,5-1 л настоя.

Добавим, что очень важен полив клубники в жаркую погоду. Если помнить об увлажнении, в следующие сезоны вы получите вкусный роскошный урожай.

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