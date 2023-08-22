Не забудьте зробити це з полуницею у серпні: урожай буде на радість усім сусідам

Навіть наприкінці літа не варто забувати про догляд за полуницею, інакше ягід не дочекаєтесь

Досвідчені садівники продовжують удобрювати полуницю і після збирання врожаю. У серпні важливо приділити увагу трьом підживленням, щоб рослина розвивалася і не хворіла.

Чим годувати полуницю в серпні? Йдеться і про органічні, і про мінеральні добрива, пише Телеграм-канал "Садівник".

По-перше, дачникам рекомендується вносити в серпні суміш із 10-20 г суперфосфату та 10-15 г аміачної селітри на 1 кв. м плантації з полуницею. Крім того, не забудьте видалити зайві вуса рослини.

По-друге, підійдуть для підживлення полуниці наприкінці літа й органічні підживлення. Є два відмінні варіанти: слабкий розчин коров’яку (1:10) і пташиний послід (1:20).

Третій спосіб удобрення кущів із полуницею передбачає використання міцного настою деревної золи. Для цього 1 л попелу розведіть у 10 л води, настаювайте кілька днів. Отриманим розчином поливайте полуницю. Достатньо вилити під корінь кожного кущика по 0,5-1 л настою.

Додамо, що дуже важливим є полив полуниці в спеку. Якщо пам’ятати про зволоження, у наступні сезони ви отримаєте смачний розкішний урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати полуницю до зимівлі. Обрізати листя рослини не можна, якщо вони здорові.