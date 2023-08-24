Урожай яблок некуда будет складывать: просто закопайте это под деревом
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Хитрость опытных дачников в уходе за яблонями
С приближением осеннего сезона опытные садоводы активизируют уход за плодовыми деревьями. Для того чтобы яблоки росли сочными и крупными, под дерево закапывают специальную смесь.
Чтобы получить обильный вкусный урожай, под яблоню закапывают органические вещества — опилки и перезревший навоз. Суть этого метода заключается в том, что опилки революционизируют состав земли под яблоней. Даже на глинистой почве они создадут идеальные условия для роста дерева и повышения его урожайности. Навоз усиливает действие опилков.
Эта органическая смесь обеспечивает корни дерева необходимыми питательными веществами и нормализует кислотность почвы. Опилки и навоз со временем разлагаются, они высвобождают важные питательные вещества и обогащают почву.
Для подкормки яблони опилки смешивают с перепревшим навозом в равных пропорциях. Некоторые садоводы добавляет небольшое количество известковой муки или золы.
Плоды, полученные с деревьев, обработанных таким способом, становятся сочными и заметно крупнее.
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