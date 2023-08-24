Урожай яблук нікуди буде складати: просто закопайте це під деревом

Хитрість досвідчених дачників у догляді за яблунями

З наближенням осіннього сезону досвідчені садівники активізують догляд за плодовими деревами. Для того, щоб яблука росли соковитими та великими, під дерево закопують спеціальну суміш.

Щоб отримати рясний смачний урожай, під яблуню закопують органічні речовини — тирсу і гній, що перепрів. Суть цього методу полягає в тому, що тирса революціонізує склад землі під яблунею. Навіть на глинистому ґрунті вона створить ідеальні умови для зростання дерева та підвищення його врожайності. Гній посилює дію тирси.

Ця органічна суміш забезпечує коріння дерева необхідними поживними речовинами та нормалізує кислотність ґрунту. Тирса і гній з часом розкладаються, вони вивільняють важливі поживні речовини та збагачують ґрунт.

Для підживлення яблуні тирсу змішують з гноєм, що перепрів, в рівних пропорціях. Деякі садівники додають невелику кількість вапняного борошна чи золи.

Плоди, отримані з дерев, оброблених у такий спосіб, стають соковитими й помітно більшими.

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