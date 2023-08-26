Как ухаживать за геранью после цветения: пышным кустам позавидуют все

Рассказываем, когда и как обрезать герань на зиму

Пышная герань, также известная как пеларгония, может стать настоящим украшением вашего цветника. Чтобы это замечательное растение порадовало вас своим ярким цветением весной, ему нужно уделить особое внимание в конце лета. Также не забудьте заняться пересадкой пионов в августе, если у вас есть эти цветы.

Как информирует Ukr.Media, вы сможете сохранить взрослые кустики герани в хорошем состоянии, следуя этим простым советам. Кроме того, вы также вырастите много молодых и здоровых растений.

Что сделать, чтобы герань пустила корни

Кусты, выращенные из обрезанных осенью побегов, зацветут уже через полгода и украсят дом. Но укоренение герани в обычной воде может обернуться быстрым загниванием и гибелью черенков.

В воду с черенками рекомендуется добавлять какой-либо из этих компонентов и составов:

цеолит;

веточка пихты;

песок и перлит;

грунт из пеностекла;

немного древесного угля, торф, измельченное пеностекло и перлит.

Эти компоненты помогут предотвратить образование гнили на корнях. Также вы можете добавить в воду стимулятор роста корней.

Как и когда правильно обрезать герань осенью

Когда герань отцветет, эксперты советуют обрезать длинные стебли растения, которые не вписываются в основную крону. Стебель обрезается не больше, чем наполовину. Черенки, которые потом ставятся в воду для укоренения, нужно несколько часов просушить на солнце.

Перед тем, как производить обрезку, удалите высохшие, поврежденные и пожелтевшие листья и ветки. Чтобы куст получился более пышным, прищепите отростки так, чтобы на них не оставалось больше, чем четыре почки.

Ранее мы рассказывали, чем полить герань, чтобы она пышно цвела. Этот натуральный ингредиент есть на каждой кухне.